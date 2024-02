Brandstifter sind in Klagenfurt unterwegs. Donnerstagnacht gegen 21 Uhr wurden zwei bislang unbekannte Täter von einem 28-Jährigen beobachtet, wie sie eine Großraummülltonne in Klagenfurt im Stadtteil Annabichl in Brand setzten. Kurz darauf kam es in der näheren Umgebung zu einem weiteren Brand im Freien. „Auch hier dürften dieselben Brandstifter zugeschlagen haben“, sagt die Polizei.

„Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern bleib allerdings erfolglos.. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden“, berichtete die Polizei, weitere Ermittlungen laufen noch. Beide Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gelöscht.