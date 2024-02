Pkw krachte in einem Baustellenbereich der Südautobahn A 2 in Heck eines Kleintransporters. Donnerstag gegen 17.50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Villacher in Richtung Wien. Vor einem Baustellenbereich bei Krumpendorf verringerte ein vor ihm fahrender 53-jähriger Grazer seine Geschwindigkeit. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Kleintransporters.

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Insassen des Kleintransporters blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.