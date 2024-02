Ein Unfall hat sich Donnerstagnachmittag auf der Tauernautobahn A 10 im Bereich Paternion ereignet. Ein Lenker aus Slowenien war dort in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Der Wagen wurde mehrmals um die eigene Achse geschleudert und kam schließlich im Grünbereich zum Stillstand.

Kurz nach 15 Uhr wurden die Feuerwehren St. Peter/Spittal, Spittal an der Drau und Feistritz an der Drau alarmiert. „Die anfängliche Meldung, dass sich eingeklemmte Personen im Fahrzeug befinden, konnte Gott sei Dank nicht bestätigt werden“, schreibt die FF Feistritz in ihrem Einsatzbericht. Dennoch gab es bei dem Unfall zwei Verletzte. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber bzw. mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.