Kurz vor Mittag heulten in Straßburg am Donnerstag die Sirenen. Im Bereich Schmaritzen war ein Wiesenbrand ausgebrochen. Vier Feuerwehren (Straßburg, St. Georgen/Straßburg, Gurk , Micheldorf) wurden alarmiert „Unter teilweise schwerem Atemschutz und mittels mehreren Angriffsleitungen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus und den Wald verhindert werden“, berichtet die Feuerwehr Straßburg auf Facebook. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden, am Nachmittag wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Das Löschwasser wurde aus einem nahegelegenen Teich gepumpt.

Hubschrauber in der Luft

Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ war im Einsatz, die Crew war zur Lageerkundung in der Luft. Von dem Feuer betroffen war eine circa einen Hektar große Fläche. Noch steht nicht fest, was das Feuer ausgelöst hat. Verletzt wurde niemand.