Ein gewichtiger Termin steht Landeshauptmann Peter Kaiser diese Woche in Ancona, Italien, bevor. Bei einer Sitzung (21. bis 23. Feber) der Fachkommission Sedec (ein Ausschuss auf europäischer Ebene) stellt er eine von ihm (mit Experten) erarbeitete Stellungnahme vor. Es geht um den einheitlichen Ausbau und die Verankerung von Kinderschutz und Kinderrechten in der EU. Kaiser wurde die Ehre zuteil, vom Ausschuss der Regionen (AdR) in Brüssel (in dem 350 Mitglieder aus 290 EU-Regionen vertreten sind) als Berichterstatter für dieses Thema nominiert zu werden. Anlass dafür war wohl das politische Ziel in Kärnten, zur kinderfreundlichsten Region Europas zu werden. Es ist eine seltene Nominierung für einen Regionalpolitiker. Zuletzt, 1999, war der damalige Landesrat Adam Unterrieder (SPÖ) als Berichterstatter nominiert.