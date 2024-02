Völlig unterschiedliche Erfahrungen machen derzeit Kärntner, wenn sie auf die Refundierung der Wahlarztkosten durch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) warten. Nach der Verlautbarung der Kasse, in Kärnten würde die Wartezeit sieben Kalendertage bei Einreichungen in Papierform und acht Kalendertage via WAH-online (Abrechnungstool für Wahlärzte, Anm.), dauern, meldeten sich zahlreiche Betroffene. Eine Leserin freute sich, dass die Kosten bereits nach fünf Tagen am Konto waren - ein Einzelfall, wie sich herausstellte, denn andere sprechen von zwei, fünf, sechs und sogar neun Monaten des Wartens auf Geld.