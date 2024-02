Erste Februarwoche, man wacht auf, reibt sich die Augen und bemerkt plötzlich einen lästig juckenden roten Dippel am Unterschenkel. Schuld daran, man will es nicht glauben, eine fiese kleine Gelse, die man gerade noch sieht, wie sie - offensichtlich gut gesättigt - aus dem Schlafzimmer fliegt. „Wenn es warm wird, starten Insekten ihr System hoch. Sie haben in Häusern und Wohnungen irgendwo einen Unterschlupf fürs Überwintern gefunden. Jetzt glauben sie, es ist wieder so weit und wollen ins Freie“, erklärt Christian Wieser, Abteilungsleiter Zoologie im Kärntner Landesmuseum.