Am Mittwoch gegen 2 Uhr in der Früh kam es in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt zu einem heftigen Streit: Eine 27-jährige Frau und ihr Freund (25) gerieten derart lautstark aneinander, dass eine Zeugin die Polizei alarmierte.

Im Zuge des Streites forderte die Frau ihren Freund auf, ihre Wohnung zu verlassen. Er kam der Aufforderung nach, nahm aber zwei Päckchen Drogen mit, die in der Wohnung lagen. Das dürfte wiederum der 27-Jährigen nicht gefallen haben. Die Frau schmiss die Kartensammlung des Mannes aus der Wohnung. Der „revanchierte“ sich, indem er ihr ins Gesicht spuckte und sie mit der flachen Hand auf den Hinterkopf schlug. Die Frau ergriff laut Polizei daraufhin die langen Haare des 25-Jährigen und zog daran. Ihr Freund versuchte sich durch Bisse in den Unterarm seiner Freundin zu befreien.

In den Bauch geboxt

Gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten gab die 27-Jährige an, dass ihr Freund komplett durchdrehte, sie in den Bauch boxte und ihr in den linken Unterarm biss. Zudem schlug er ihr mehrfach mit der Faust in das Gesicht und spuckte sie mehrfach an. Bei der Frau konnte ein Hämatom am linken Unterarm mit einer Bisswunde, ein kreisrunder blauer Fleck am rechten Unterarm und eine Rötung an der linken Wange festgestellt werden. Der Rettungsdienst wurde von der Frau abgelehnt. Der Mann gab an, durch das starke Ziehen an den langen Haaren Schmerzen an der Kopfhaut zu verspüren.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes und der Gefahrenprognose wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die bei ihm gefundenen Suchtmittel händigte er freiwillig aus, sie wurden sichergestellt. Ein beim 25-Jährigen vorgenommener Alkomatentest war negativ. Der Klagenfurter wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.