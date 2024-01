Dienstag gegen 10.20 Uhr ereignete sich in Lienz ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Osttiroler fiel während der Arbeiten an einem Dachstuhl aus einer Höhe von etwa fünf Metern auf einen Bretterboden. Ein Verwandter, der sich vor dem Gebäude aufhielt, hörte den Sturz, eilte er zu Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde der Landwirt mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den Notarzthubschrauber „C7“ in die Klinik in Innsbruck geflogen.