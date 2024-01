In Kärnten kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Schwerpunktkontrolle gegen Alkohol am Steuer. Dabei wurden insgesamt 19 Führerscheine wegen Lenkens eines Autos unter Alkoholeinfluss abgenommen. Drei Führerscheine wurden eingezogen, weil Autofahrer unter Drogeneinfluss standen. Weiters wurden bei zwölf Lenkern sogenannte Minderalkoholisierungen festgestellt. Insgesamt kam es zu 186 Übertretungen, und 293 Organmandate wurden eingehoben.

Alkolenker zu Hause abgeholt

In Ferlach beschädigte ein Alkolenker gegen 4 Uhr früh sogar eine Straßenverkehrseinrichtung und fuhr, ohne anzuhalten davon. Er wurde dabei jedoch von einer Zeugin beobachtet. Aufgrund des Kennzeichens konnte der 55-Jährige rasch ausgeforscht werden. Das beschädigte Auto wurde an seiner Wohnadresse aufgefunden. Der 55-Jährige war ebenfalls zu Hause. Er gab an, vom Unfall nichts mitbekommen zu haben. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

Kontrolle verloren

Eine 63-jährige Alkolenkerin aus Spittal wurde am Freitag gegen 18 Uhr in Oberkärnten verletzt. Sie lenkte ihren PKW auf der Mallnitzer Straße in Richtung Obervellach. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und touchierte die Leitschiene. In weiterer Folge kam sie links von der Straße ab und prallte nach mehreren Metern gegen einen Baum.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 63-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkomatentest ergab bei der Frau eine schwere Alkoholisierung. Neben der Polizei und der Rettung stand die FF Mallnitz mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.