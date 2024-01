Eine Angestellte bemerkte am Donnerstag, wie ein Mann versuchte, in einem Klagenfurter Drogeriemarkt gleich mehrere Parfums mitgehen zu lassen. Die Frau verständigte die Polizei, die den 39-Jährigen noch im Geschäft kontrollieren konnte. Da der Verdächtige auch eine Geldkassette bei sich hatte, ermittelten die Beamten weiter. Offenbar ist der Mann auch für einen Einbruch in ein Klagenfurter Lokal verantwortlich, wo er den Innenbereich verwüstete und einen Spielautomaten zerstörte. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.