In der Nacht vom 23. auf den 24. Jänner drangen bisher unbekannte Täter durch Aufzwängen von Türen beziehungsweise Fenster in drei Betriebe in der Industriezone in St. Veit ein. Aus den Betrieben wurde jeweils Werkzeug gestohlen. Auch in einen Gastgewerbebetrieb in der Nähe wurde eingebrochen und daraus mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Aufgrund des unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs wird davon ausgegangen, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt.