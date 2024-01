In Österreich gibt es die Möglichkeit, die allgemeine Schulpflicht durch den Besuch des sogenannten „häuslichen Unterrichts“ zu erfüllen. Das haben in der Coronazeit sehr viele Eltern genutzt - im Schuljahr 2021/22 wurden in Kärnten 451 Kinder daheim unterrichtet -, weil sie Maßnahmen, wie die vorgeschriebenen regelmäßigen Corona-Tests, ablehnten.