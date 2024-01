68-Jährige bei Frontalkollision zweier Pkw in Villach verletzt. Am Mittwoch gegen 11 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Pkw in Villach auf dem Auenweg in Richtung Süden. Eine 68-jährige Klagenfurterin kam ihm mit ihrem Mietwagen entgegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 60-Jährige bremste sein Fahrzeug noch ab, trotzdem kam es zur Kollision.

Die 68-jährige Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert. Die schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Straße musste für die Aufräumarbeiten für eine Stunde für den Verkehr gesperrt werden. Ein mit beiden Unfallbeteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ.