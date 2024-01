Am vergangenen Donnerstag gegen 17 Uhr nahmen Polizisten, wie am Montag bekannt wurde, aus der Wohnung eines slowenischen Staatsangehörigen (52) in der Stadt Klagenfurt deutlichen Cannabisgeruch wahr. In der Wohnung des Mannes konnten die Beamten schließlich zirka 230 Gramm Heroin, 130 Gramm Cannabiskraut, mehrere Suchtmittelutensilien und eine geringe Menge Bargeld sicherstellen.

Der 52-Jährige zeigte sich bei der im Anschluss durchgeführten Einvernahme geständig, Suchtmittel von Slowenien nach Österreich geschmuggelt und teilweise verkauft zu haben. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.