Oh Gott, wie unverfroren: Anfang Dezember brachen Unbekannte in die Wallfahrtskirche in Guttaring im Bezirk St. Veit ein. „Die Diebe stahlen Goldkronen sowie Gold- und Silberketten, die am Marienbild angebracht waren.“ Das Gnadenbild der Muttergottes war der Blickfang der kleinen Kirche. Die Kronen und die Ketten waren frei hängend auf dem Gemälde festgemacht. Auf dem Haupt von Maria war eine echte Krone. Die Diebe haben der Muttergottes die Krone sozusagen vom Kopf gestohlen.