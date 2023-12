Sie gingen nicht in die Kirche, um zu beten, sondern um zu stehlen: Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in eine Kirche in der Gemeinde Guttaring ein.

Ketten und Gold

„Die unbekannten Täter stahlen Goldkronen sowie Gold- und Silberketten, welche am Marienbild angebracht waren. Ebenso brachen sie das Bogenschloss zum Altar auf und stahlen in weiterer Folge Kulturgut vom Altar“, gibt die Polizei bekannt.

Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht genannt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.