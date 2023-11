Für zwei Ladendiebe, die mit Spezialwerkzeug ihrem „Handwerk“ nachgingen, klickten Freitagabend in Kärnten die Handschellen. Die beiden Rumänen im Alter von 25 und 26 Jahren waren gegen 17 Uhr in einem Einkaufszentrum in Klagenfurt unterwegs. Dort stahlen sie Kleidungsstücke und entfernten mit einem speziellen Haken die Diebstahlsicherung. Dabei wurden sie aber auf frischer Tat ertappt.

Die Bestohlenen riefen sogleich die Polizei, die die beiden Männer vorübergehend festnahm. Anschließend wurden die Rumänen zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion Heiligengeistplatz gebracht. Über die beiden wurde die Schubhaft verhängt und sie wurden ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.