Ein Hausbesuch des Nikolos endete für einen 38-jährigen Osttiroler mit schweren Verletzungen. Der Vorfall geschah bereits am 3. Dezember des Vorjahres gegen 21 Uhr. Der Mann wurde vor einem Gebäude in Ainet von einem Krampus zweimal zu Boden gerissen. Dabei wurde der 38-Jährige am Knie schwer verletzt.

Nachdem sich der Mann danach stationär im Krankenhaus in Lienz befand, erstattete er erst am 12. Dezember Anzeige bei der Polizei. Bisherige Erhebungen verliefen allerdings ergebnislos. Deshalb ruft die Polizei Zeugen des Vorfalls auf, sich bei der Polizeiinspektion Lienz (Tel. 059133/7230) zu melden.