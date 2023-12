Sie haben wieder in den Keller gepackt, die Krampusse und Kleibeife in Osttirol. Bis zu sechs Tage lang haben sie sich ausgetobt - nicht nur bei Umzügen oder dem großen Ausläuten in Matrei, sondern auch bei Raufereien und dabei speziell bei Würfen, die zum Ritual des Brauches gehören. Heuer hat es wieder zahlreiches Tischziehen gegeben - unter anderem in Ainet in der Sportarena, in Nussdorf, in Debant oder in Thurn. Mit der Zurückhaltung der letzten Jahre war es hier vorbei - bei den wilden Gesellen ebenso wie bei den Zuschauern. Und in Strassen hatten die Krampusse beim großen Umzug ihre Bühne.