Die Adventzeit kommt mit Riesenschritten näher. Unaufhaltsam rücken auch die Krampus- und Klaubauftage heran. In den ersten Dezembertagen werden sie in Osttirol hochgehalten. Nicht mehr lange dauert es, und sie werden im Dunkeln ertönen, die ersten Glocken der wilden Gesellen in Pelz und Larve. Viele können ihre Tage nicht erwarten und absolvieren erste Probeläufe schon ab Mitte November. Und noch im November gibt es den ersten Auftakt zum althergebrachten Brauch. In Virgen etwa geht´s schon los - am 25. November. An die 100 kleinen Teufel, die den großen nacheifern, haben ihren Auftritt mit Engelen und Nikolaus beim Kinderklaubauf. Sie liefern der ersten Geschmack für den schaurig-schönen Brauch. Das tut auch die Krampusgruppe Frieden in Lienz mit einem Kinder-Tischziehen am 25. November ab 18.30 Uhr auf dem Brixner Platz.