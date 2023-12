Das Weihnachtsfest hat uns soeben exemplarisch deutlich vor Augen geführt, was die neue Zeitverwendungsstudie 2023 mit Zahlen belegt: das Fest planen, alle bei Laune halten, Geschenke kaufen, putzen und kochen: Frauen leisten täglich zwei Stunden mehr Arbeit als Männer und dies meist unbezahlt. Weihnachten wird hauptsächlich von Frauen ausgerichtet, aber von Männern repräsentiert: Weihnachtsmann und Nikolo voran, finden sich im Stall von Bethlehem bis auf Maria (der eigentlichen Hauptakteurin) alles Männer ein, sogar Ochs und Esel. Männliche Monokulturen sind 2023 immer noch an der Tagesordnung: Bilder aus Wirtschaft und Politik, aktuell von der Weltklimakonferenz 2023 in Dubai beweisen es.