Eine 52 Jahre alte Villacherin stürzte am Donnerstag gegen 14 Uhr bei der Abfahrt vom Dobratsch-Gipfelhaus in Richtung Rosstratte mit ihrem Rodel. Dabei verletzte sie sich am eisigen Almweg am Knie und im Gesichtsbereich. Durch die Verletzungen war es ihr nicht mehr möglich, selbstständig abzusteigen und sie setzte deshalb den Notruf ab.

Sieben Kräfte der Bergrettung Villach rückten aus. Ein Voraustrupp versorgte die 52-Jährige und hielt sie durch Thermomaterial warm. Der nachrückende Trupp startete mit dem Akia von der Rosstratte, etwa 350 Höhenmeter bis zum Unfallort. Die Verletzte wurde – stabilisiert mit einer Vakuummatratze – zur Rosstratte gebracht.

Zeitgleich stürzte eine 40-Jährige ebenfalls mit ihrem Rodel im Nahbereich der Rosstratte und verletzte sich im Nackenbereich. Beide wurden dann von der Rettung zur weiteren Behandlung ins LKH Villach gebracht.