Für einen 37-jährigen Obdachlosen klickten am Mittwoch in der Klagenfurter Innenstadt die Handschellen. Der Österreicher wird verdächtigt, am Mittwoch um 17.20 Uhr in einem Innenstadtgeschäft in Klagenfurt Bekleidung gestohlen zu haben. Da er seit Juli 2023 mindestens 18 andere Eigentumsdelikte begangen haben soll, die bisher zu einem Gesamtschaden von Tausenden Euro führten, wurde er vorläufig festgenommen.

„Weil er keinen festen Wohnsitz hat und wegen der bestehenden Tatausführungs- und Wiederholungsgefahr ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an“, teilt die Polizei mit.