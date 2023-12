Feueralarm Mittwochfrüh im Gemeindegebiet von Arnoldstein. Gegen 6.45 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Wohnhaus gerufen. Dort war es aus bisher unbekannter Ursache in einer kleinen Abstellkammer zu einem Schwelbrand gekommen. Der 58-jährige Hausbesitzer erlitt dabei laut Polizei eine Rauchgasvergiftung. Er musste von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden.

Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Arnoldstein und Pöckau rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Andere Personen kam nicht zu Schaden. „Die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen‘“, so die Polizei am Nachmittag.