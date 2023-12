Bereits seit mehreren Monaten ermittelt der operative Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach gegen einen 42-jährigen Mann wegen verschiedener Betrugshandlungen. Der gebürtige Kärntner baute ein Vertrauensverhältnis zu seinen späteren Opfern auf. Im Laufe der Zeit gaukelte er ihnen vor, dass er derzeit schwer verfügbare Rolex Uhren über einen Bekannten beziehen könne. Dadurch brachte er rund 30 seiner Bekannten dazu, ihm jeweils Anzahlungen in der Höhe von mehreren Tausend Euro zu übergeben.

Zu einer Lieferung der versprochenen Uhren kam es nie. Weiters gab er an, Kontakt zu einem Broker aus der Schweiz zu haben und gewinnbringende Anlagemöglichkeiten vermitteln zu können. So lukrierte er weitere Gelder, die ihm durch Überweisungen auf ein Schweizer Bankkonto oder in Form von Barzahlungen übermittelt wurden. Damit kein Verdacht aufkommt, kontaktierte der Mann seine Opfer immer wieder mit einer Schweizer Handynummer und gab sich als Broker oder Juweliermitarbeiter aus.

In Italien verhaftet

Er wurde am 27. Oktober 2023 in Ancona in Italien festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Die tatsächliche Anzahl der geschädigten Personen steht noch nicht fest, mehr als 30 Opfer konnten bisher gefunden werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es noch weitere Geschädigte gibt, werden mögliche betroffene Personen ersucht, unter der Telefonnummer 059 133-263 333 mit dem operativen Kriminaldienst des Villacher Stadtpolizeikommandos in Kontakt zu treten.