In Kärnten war das Essen am 24. Dezember früher sehr einfach. Er war ein strenger Fasttag, das Motto lautete „Fasten, bis man die Sterne sieht“. Manche Menschen aßen den ganzen Tag über nichts, in anderen Haushalten wurden Mehlsuppe oder Brennsuppe, eventuell Rahmsuppe mit Erdäpfelsterz aufgetischt, mitunter gab es als zweiten Gang mit Mohn und Butter übergossene Wutzelnudeln oder Dampfnudeln mit Honigbutter.