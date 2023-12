Weinpunsch

Mit Früchten:

1 Flasche Rotwein

Zucker

1 Zimtstange

1 bis 2 Stamperln Rum

1 Apfel

3 getrocknete Feigen

1 EL Rosinen

Saft einer Orange

1 Bio-Orange

3 Gewürznelken

Zubereitung.

Den Apfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in Scheiben schneiden. Die Feigen in kleine Stücke schneiden. Die Orange dünn schälen. Die Orangenfilets zwischen den Trennhäuten herausschneiden und halbieren. Wein, Orangensaft und -schale, Gewürznelken, Zimtstange und 5 bis 8 EL Zucker bis knapp unter dem Siedepunkt erhitzen. Eventuell mit etwas Wasser verdünnen. Die Früchte dazugeben und das Ganze eine Viertelstunde bei sehr wenig Hitze ziehen, aber nicht kochen lassen. Den Rum untermengen und durch ein Sieb in Punschgläser gießen. Eventuell einige Fruchtstücke mit in die Gläser geben. Oder die Früchte extra mit Vanilleeis servieren.

Mit Orangen:

1/2 l Orangensaft

1/8 l Orangenlikör

2 Zimtstangen

4 Gewürznelken

1 Flasche Weißwein

6 dag weißer Kandiszucker

Zubereitung.

Orangensaft, Zucker, Zimtstangen und Gewürznelken bis knapp unter dem Siedepunkt erhitzen. Fünf Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb gießen. Wein und Orangenlikör dazugießen und nochmals erhitzen.

