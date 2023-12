Damit heuer auch Familien, denen es finanziell nicht so gut geht, zu Weihnachten ein Festessen auftischen können, haben die Marcher Fleischwerke gemeinsam mit der Initiative „Saugut“ des Verbandes der Kärntner Schweinebauern beschlossen, diese zu unterstützen. Insgesamt übergaben sie 300 Fleischpakete an die Sozialmärkte in Kärnten.

„Fleisch ist ein sehr wertvolles Lebensmittel, eine hochwertige Eiweiß- wie Mineralstoffquelle und ein wichtiger Energielieferant. Wir sind der Überzeugung, dass Fleisch ein leistbares Lebensmittel bleiben wird und einer breiten Bevölkerung in bester Qualität zur Verfügung stehen muss“, sagen Norbert Marcher, Geschäftsführer der gleichnamigen Fleischwerke, und Martin Egger, Obmann des Verbandes der Kärntner Schweinebauern. Gemeinsam mit Otwald Preis (Marcher), Gabriele Egger (Initiative „Saugut“) sowie Thomas Tauschitz, Stefan und Martin Suette (Schweinebauern) übergaben sie die Spende an Obmann Klaus Lesjak und Geschäftsführerin Theres Leber vom Sozialmarkt Kärnten.

Karitative Unterstützung leisten die Marcher Fleischwerke aber auch ganzjährig in Kooperation mit der Caritas Klagenfurt und Graz – beide Institutionen werden bereits seit 2021 regelmäßig mit Fleisch versorgt, das zum Beispiel in der Tagesstätte Eggerheim in Klagenfurt verkocht wird.