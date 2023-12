Seit 2020 gestalten bekannte Kärntner Künstler wie Peter Jellitsch, Brandy Brandstätter oder Suse Krawagna Kunsttaschen für den gemeinnützigen Verein „Lobby für Kinder“. Der Verkaufserlös dieser Aktion kommt einer Kärntner Familie in Not zugute. Für die heurige Taschenedition hat sich der renommierte Künstler Wolfgang Walkensteiner, der zwischen seinen Ateliers in Wien und Klagenfurt pendelt, in den Dienst der guten Sache gestellt. Für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Ich wurde angefragt, ob ich das machen würde und habe sofort zugesagt. Ich freue mich, dass ich bei dieser Aktion mitmachen darf und wenn ein bisschen Geld für notleidende Kinder zusammenkommt, von denen es leider auch in Österreich immer mehr gibt“, sagt Walkensteiner, der an der Akademie für angewandte Kunst bei Norbert Schlesinger sowie an der Akademie der bildenden Künste bei Max Weiler in Wien studiert hat.