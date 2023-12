Mit rund 50 Millionen Euro will das Land Kärnten die Fachhochschule (FH) Kärnten in den kommenden fünf Jahren unterstützen. Der dafür notwendige Beschluss soll in der Regierungssitzung am Dienstag gefasst werden. Als „unverzichtbare Säule des Bildungslandes Kärnten“ bezeichnet Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der auch für das Universitäts- und Hochschulwesen in Kärnten zuständig, die FH. Durch die Inbetriebnahme der Koralmbahn würden sich für die Bildungseinrichtung neue Chancen ergeben, die es auch zu nützen gelte, so Kaiser weiter.

In den kommenden fünf Jahren werde unter anderem angestrebt, die Anzahl der berufsbegleitenden Studierenden zu erhöhen, Forschungskooperationen sowie Kooperationen mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen auszubauen sowie Kooperationen und Raumnutzungskonzepte mit weiteren öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen einzugehen. Die FH Kärnten bietet 38 Studiengänge, davon 19 Bachelor- und 19 Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gesundheit & Soziales an. Sieben 21 Studiengänge werden in Vollzeitform geführt, zehn Studiengänge sowohl in Vollzeitform als auch berufsbegleitend sowie sieben Studiengänge rein berufsbegleitend.