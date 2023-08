Auf der grünen Wiese lässt sich das Schwimmen nicht gut erklären – da hilft nur der Sprung ins kalte Wasser. Mit diesem Zugang vermittelt Hermine Bauer nun seit genau 20 Jahren, wie sich Projektmanagement am besten erlernen lässt: nämlich beim Tun.



2003 hat Bauer erstmals die Lehrveranstaltung Projektmanagement im Bachelorstudiengang Wirtschaft geleitet und schon damals festgelegt, dass nicht nur Theorie am Lehrplan stehen soll, sondern auch anwendungsorientierte Praxis. „Mir war wichtig, von Anfang an Kontakt zu externen Unternehmen aufzubauen, um den Studierenden die Mitarbeit an Problemstellungen aus der Praxis zu ermöglichen“, sagt Bauer.

In den Anfangsjahren musste sie sich noch durchaus anstrengen, um für diese Sache zu werben und Partnerfirmen an Bord zu holen – mittlerweile kommen die Unternehmen ganz von sich auf sie zu, nicht selten in Form einer Absolventin oder eines Absolventen. Bis zu 35 Projekte werden so inzwischen im Rahmen der Lehrveranstaltung jedes Sommersemester abgewickelt, für viele Studierende eröffnet sich dabei eine Gelegenheit für weiterführende Praktika oder sogar den Karrierestart.





Hermine Bauer © FH/Helge Bauer



Stattfinden kann das in den verschiedensten Branchen, derzeit kooperiert die FH unter anderem mit Dr. Oetker, der Raiffeisen Landesbank oder dem Roten Kreuz. „Ich bedanke mich für die langjährige Zusammenarbeit und bin für neue Kooperationsprojekte jederzeit offen“, so Bauer.