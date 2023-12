Schwere Verletzungen an der linken Schulter erlitt am Freitag gegen 11 Uhr ein Villacher auf der Gerlitzen. Der Mann kam gegen 11 Uhr mit seinen Skiern auf der Finsterbach-Abfahrt im Bereich der Talstation des Wörthersee-Freeride-Jets zu Sturz, nachdem er am Pistenrand mit den Schiern verkantet hatte. Dabei verletzte er sich an einem unter dem Tiefschnee verborgenen Zaunsteher aus Holz.

Der Skifahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber „RK-1“ ins LKH Villach geflogen.