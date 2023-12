Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurden in einem Einkaufszentrum in Klagenfurt ein 35-jähriger Klagenfurter und seine 21-jährige Ehefrau nach einem Ladendiebstahl von einem Security-Mitarbeiter gestoppt. In weiterer Folge stieß der 35-jährige Mann den Security-Mitarbeiter zur Seite und flüchtete. Er konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Ehekrach

Im Zuge der weiteren Erhebungen war das Ehepaar zu diversen Diebstählen teilweise geständig oder sie beschuldigten sich gegenseitig. Beide sind laut Polizei bereits amtsbekannt.

Justizanstalt

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der 35-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, seine Ehefrau nach erfolgter Einvernahme entlassen. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.