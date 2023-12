Ein slowenischer Staatsbürger (37) wurde am Mittwoch im Zuge einer routinemäßigen Personenkontrolle in Villach festgenommen. Der Mann wurde in den Jahren 2009 und 2018 in Deutschland wegen Drogendelikten zu insgesamt acht Jahren Haft verurteilt. Während eines Therapieausganges im Jahr 2020 gelang ihm die Flucht aus Deutschland. Er tauchte in verschiedenen EU-Ländern unter und wollte sich nun in Villach eine Unterkunft nehmen sowie einer Arbeit nachgehen. Zwei europäische Haftbefehle waren aufrecht.

In Justizanstalt überstellt

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Slowene nun in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.