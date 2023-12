Die Zahl der Covid-Infektionen steigt weiter. In der Vorwoche waren laut Österreichischer Gesundheitskasse 1837 Menschen in Kärnten mit Corona krankgemeldet. Weiter nicht gelöst ist der Engpass beim Corona-Medikament Paxlovid. „Ich habe am Montag bei zehn Apotheken nachgefragt und nirgends etwas bekommen. Ich weiß nicht, wie es im mittlerweile schon dritten Coronajahr so einen Mangel geben kann“, ärgert sich eine Frau aus Villach-Land, deren Mann trotz dreifacher Impfung Symptome wie Fieber und starken Husten hat. Wann das Medikament wieder verfügbar sein sollte, habe man ihr nicht sagen können. Die Frau hat auch knapp eine Stunde ohne Auskunft in der Warteschleife des Gesundheitsministeriums verbracht. Empfohlen wird, Paxlovid innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der ersten Symptome einzunehmen. Für viele Kärntnerinnen und Kärntner ist sich das nicht mehr ausgegangen bzw. wird es sich nicht mehr ausgehen.