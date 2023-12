Ein Film, der derzeit in den Kärntner Kinos läuft, zeigt den Aufstieg und Fall des französischen Heerführers Napoleon Bonaparte. Die Franzosen haben auch in Kärnten ihre Spuren hinterlassen. „Im Zuge des oberitalienischen Feldzugs sind die Franzosen im März 1797 in Klagenfurt einmarschiert“, sagt Historiker Wilhelm Wadl, ehemaliger Leiter des Kärntner Landesarchivs. Mit dabei war General Bonaparte, der einen Tag dort verbracht und im Palais Egger-Helldorff übernachtet haben soll. Es sollte sein erster und letzter Aufenthalt, so Wadl, in Kärnten sein. Für den General ging es dann weiter Richtung Wien. Auf dem Weg, in Leoben, wurde der Vorfrieden zwischen Frankreich und Österreich beschlossen.