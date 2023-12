Es ist Handwerk, das sitzt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn während die Häftlinge in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt ihre Haft absitzen, fertigen sie Krippen, Christbaumkugeln, Kerzen, Schmuckschatullen, Vasen, Stickereien, Feuerkörbe, Laternen, Vogelhäuser oder Stehtische für Adventmärkte an. Jedes Stück ist Handarbeit, somit ein Unikat und über den Jailshop erhältlich.

„Es gibt einfachere und komplexere Arbeiten, die die Insassen verrichten. Wichtig ist, dass die Menschen eine Beschäftigung und ein Erfolgserlebnis haben“, sagt Mario Zöhrer, provisorischer Wirtschaftsleiter der JA Klagenfurt. Um 7.30 Uhr rücken die Häftlinge von Montag bis Freitag in die Betriebe innerhalb der Gefängnismauern aus, werkeln bis Mittag mit Sägen, Klebepistolen, feilen an ihren Objekten. Nach der Mittagspause geht es bis mindestens 15 Uhr weiter. Fachkräfte fehlen überall, auch im „Häf’n“. In vielen Fällen haben die Inhaftierten keine Lehre vorzuweisen oder sind lange weg vom Arbeitsmarkt. Einer Tätigkeit nachzugehen, die auch Anerkennung und Wertschätzung widerfährt, ist aber auch für diese Menschen sehr wichtig.

„Wir betreuen Häftlinge, die nicht in den herkömmlichen Arbeitsprozess integrierbar sind, bei den simplen Tätigkeiten eins zu eins mit Anleitungen. Wichtig ist, dass sie eine geregelte Tagesstruktur haben“, erklärt Irina Artatsch vom sozialpädagogischen Dienst im Strafvollzug. Wichtig sei, dass die Personen später in Freiheit wieder in den Arbeitsprozess integrierbar seien. Gebastelt wird mit Naturmaterialien und Gips.

Die weihnachtlichen Gegenstände werden während der gewohnten Arbeit hergestellt – das ganze Jahr über, damit im Dezember genug vorrätig sind. 250 Insassen gibt es in Klagenfurt, rund 40 sind mit den Produkten für die Adventszeit beschäftigt. Sie sind neben dem Jailshop auf Anfrage auch in der JA selbst erhältlich.

Die Preise liegen deutlich unter jenem im Handel oder auf Märkten. Ein Holzengerl ist um 15 Euro zu haben, eine Vase um 3 Euro, Weihnachtskugeln kosten 3 bis 4 Euro, Krippen um die 50 Euro, ein Teelicht mit Gipsherz 6 Euro, ein großes Vogelhaus 85 Euro. Verkaufsschlager ist ein runder Stehtisch, zusammenklappbar und aus Fichtenholz um 60 Euro. „Um die 200 solcher Tische verkaufen wir pro Jahr“, erzählt ein Häftling, der kurz von der Kreissäge aufschaut. Das Geld geht an den Bund. Jener Erlös, der beim traditionellen Adventbasar am Vorplatz der JA Klagenfurt am 14. Dezember von 9 Uhr bis 12 Uhr erwirtschaftet wird, fließt in neue Materialien. Kunden beim Basar und übers Internet sind nicht nur Privatpersonen; auch Gastronomiebetriebe und Vereine setzen auf die Handwerkskunst der Insassinnen und Insassen.