„Ich war so nervös und mein Herz hat geklopft“

Die am Freitag verstorbene Villacherin Heidelinde Weis begeisterte von Traumschiff bis Traumhotel, von Schwarzwaldklinik bis Utta Danella in hunderten TV-Rollen. Erinnerungen an eine großartige Schauspielerin und ihre Lieblings-Anekdoten.