Am Donnerstag erhielt ein 75-jähriger Mann aus Villach eine SMS von derzeit unbekannten Tätern. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass seine Registrierung für seine Bank-APP abläuft. Mittels mitgesendeten Links könne er diese verlängern. Der 75-Jährige öffnete den Link und gab seine Zugangsdaten zu seinem Online-Konto an. Daraufhin wurde ihm ein TAN gesendet, den er bestätigte. Der Mann wurde misstrauisch und rief die Hotline seiner Bank an. Diese teilte ihm mit, dass insgesamt vier Überweisungen auf ein spanisches Konto durchgeführt wurden. Dem 75-jährigen Villacher entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Sohn-Trick

Ebenfalls am Donnerstag wurde ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau von einer unbekannten Nummer via SMS kontaktiert. Der bislang unbekannte Täter gab sich als dessen Sohn aus. Er habe eine neue Handynummer und benötige Geld. Der 83-Jährige tätigte zwei Überweisungen auf ein unbekanntes Konto. Aufgrund der Blitz-Überweisungen konnte das Geld nicht mehr zurückgeholt werden. Dem Mann entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.