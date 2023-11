Nach sechs Jahren gibt Bruno Rassinger (53) die Landesleitung der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Kärnten in jüngere Hände. „Ich hatte ein tolles Team und durfte mit diesem schöne Erfahrungen teilen“, zieht der Wasserretter Bilanz, der in seiner Funktion jetzt von Markus Bräuhaupt (28) abgelöst wird. Der 53-jährige Rosentaler Rassinger ist seit 23 Jahren bei der Wasserrettung. „Ich kam damals durch die Gendarmerie dazu, weil wir am Posten Faak auch ein Einsatzboot hatten und so oft zusammengearbeitet haben.“