In vier Bundesländern wird die ORF-Landesabgabe zusätzlich zur ORF-Haushaltsabgabe eingehoben, in fünf Ländern nicht. Die Entscheidung dafür oder dagegen verläuft auch entlang der Parteigrenzen. Wo die FPÖ in der Regierung sitzt (Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg), ist die Abgabe gefallen, wo die SPÖ (mit-)regiert (Kärnten, Burgenland, Steiermark, Tirol) bleibt sie mit Ausnahme Wiens, wo die Neos auf das Aus drängten, bestehen. In Vorarlberg hat es eine solche Abgabe nie gegeben.