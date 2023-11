„Besonders in den Unsicherheiten und Krisen unserer Zeit brauchen wir viel Engelhaftes, viel Stärkendes, Deutendes und Beschützendes“, schreibt Diözesanbischof Josef Marketz im neuen Jahrbuch 2024 der Diözese Gurk/Zbornik krške škofije, das nun erschienen ist. Die Publikation, für die der Leiter der Diözesan-Pressestelle, Matthias Kapeller, gesamtverantwortlich zeichnet, trägt daher den Titel „Engel“.

Warum „boomt“ das Thema Engel, warum begegnen uns die Himmelsboten überall – in barocken Kirchen, in biblischen Texten und christlicher Kunst ebenso wie in Kosmetikregalen, Hollywood-Filmen und Werbung. Dieser Frage gehen 15 Autoren, wie Bischof Marketz, Psychotherapeut Arnold Mettnitzer, Autor und Kulturpublizist Hubert Gaisbauer, die Bibelwissenschaftler Thomas Schumacher und Hans-Georg Gradl, die Religionswissenschaftlerin Theresa Heimerl und Johann Evangelist Hafner oder Theologe und Studiendekan Liborius Olaf Lumma im neuen Jahrbuch nach. Sie stellen in ihren Texten Gemeinsamkeiten und Spannungen zwischen dem aktuellen Engel-Trend und der christlichen Engelverehrung in den Mittelpunkt und beschreiben Engel als Boten Gottes sowie als Begleiter, Beschützer und Impulsgeber für unser Leben. Darüber hinaus werden in einer Reportage Menschen aus Kärnten vorgestellt, die durch ihren Einsatz für andere zu „Engeln im Alltag“ werden. Sechs humorvolle Karikaturen von Thomas Wizany runden das Schwerpunktthema ab.

Kirchenentwicklungsprozess, Krankenhausseelsorge und Diözesanpartnerschaft

In der Rubrik „Aus der Diözese“ stellt Bischof Marketz in seinem zweisprachigen Beitrag die weiteren Schritte im synodalen Kirchenentwicklungsprozess vor. Seelsorgeamtsdirektorin Elisabeth Schneider-Brandauer beschreibt in einer „ungewöhnlichen Bestandsaufnahme aus dem Seelsorgeamt“, welches bunte Bild von Kirche sie bei ihren Besuchen in den Pfarren vorfindet.

Eva-Maria Kölbl-Perner gibt persönliche Einblicke in ihre Arbeit als Krankenhausseelsorgerin. Weitere Schwerpunkte sind die Jubiläen „75 Jahre Katholische Frauenbewegung“, „20 Jahre Diözesanpartnerschaft“ und „10 Jahre Schatzkammer Gurk“. Das detaillierte Kalendarium für das Jahr 2024 enthält außerdem mehr als 1000 Heilige, einen Chronikteil sowie aktuelle Daten, Namen und Zahlen der 336 Pfarren und weiterer kirchlicher Einrichtungen der Diözese.