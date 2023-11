Mit Körperkraft brach am Donnerstag gegen 1.45 Uhr ein Klagenfurter die Nebeneingangstüre eines Gastronomiebetriebes in Pörtschach am Wörthersee auf. Der 54-Jährige durchsuchte in der Folge das Lokal. Doch er dürfte nicht fündig geworden sein. Er sollte das Lokal ohne Diebesgut verlassen. Der Mann konsumierte laut Polizei eine Flasche Bier und zwei Flaschen Cola. Doch anstatt die Flucht zu ergreifen, legte er sich anschließend auf eine Bank und verbrachte dort die restliche Nacht.

Gegen 6.15 Uhr verließ der Einbrecher das Lokal über die Haupteingangstür. Beim Verlassen der Gaststätte traf er just auf eine Polizeistreife. Er wurde angehalten und vorläufig festgenommen. Eine Durchsuchung des Lokals durch die Hundestreife nach einem potenziellen weiteren Täter verlief negativ. Der 54-Jährige ist geständig und will Schadenswiedergutmachung leisten. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Im Zuge der Erhebungen konnte beim Klagenfurter eine am Mittwoch auf einer Baustelle in Pörtschach gestohlene Jacke sichergestellt werden. Nach Abschluss der Erhebungen wird er angezeigt.