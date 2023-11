Dieser Fall hat österreichweit für Aufsehen gesorgt. Am Wochenende musste die Polizei zu einer Hochzeitsfeier in der Gemeinde Liebenfels (Bezirk St. Veit) gerufen werden. In einem Gasthaus war es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen der Feiergesellschaft und Feuerwehrmännern gekommen, die sich nach einem Begräbnis ebenfalls dort aufgehalten haben. Wie zu hören ist, sind beide Parteien mittlerweile um Kalmierung bemüht. Polizeieinsatz und dokumentierte Verletzungen lassen sich allerdings nicht mehr ungeschehen machen. Die Ermittlungen bzw. Einvernahmen laufen.