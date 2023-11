In Kärnten häufen sich die Beschwerden rund um das interaktive Zombie-Theater, namens „Zombie Inferno – Theatre of Horror”, wie die Arbeiterkammer (AK) bekannt gab. Bereits 15 Kärntnerinnen und Kärntner haben sich an den Konsumentenschutz gewandt, weil sie vergeblich auf Rückerstattung ihrer bereits bezahlten Karten seitens des deutschen Veranstalters Show Slot GmbH warten.

Erstmals stattfinden sollen hätte das Theater bereits im März 2021. Die Show wurde im Internet und auf den sozialen Medien beworben. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Vorstellung aber mehrmals verschoben werden , schließlich wurde diese ganz abgesagt. Doch von einer Rückerstattung des Kartenpreises war seither gegenüber den betroffenen Kartenbesitzern keine Rede. Sie wurden stattdessen per E-Mail verständigt und auf ein Ersatzprogramm vertröstet. „Der deutsche Veranstalter vertröstete die Konsumenten und verweigerte die Rückerstattung der Tickets, welche den Leuten in Österreich laut gültiger Rechtslage zusteht“, erklärt AK-Konsumentenschützer Herwig Höfferer.

Mit Klage erfolgreich

Laut österreichischem Recht stehe den Konsumenten eine Rückerstattung der vollen Kartenkosten zu, erklärt die AK. Trotz mehrmaliger Aufforderung der AK Kärnten habe die Show Slot GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main die Gesetzeslage ignoriert und jeden Kontakt verweigert. „Es gab für uns nur die Möglichkeit, den Klagsweg zu beschreiten - und das mit Erfolg. „Wir konnten die Rückerstattung der vollen Ticketpreise vor Gericht erwirken“, sagt Höfferer. Aktuell tourt der Veranstalter mit Shows und Musicals wie „Fuck ju Göthe“, „Footlose“, „Flashdance“ und „Rock of Ages“ durch Österreich.