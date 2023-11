In einem Produktionsbetrieb in St. Paul im Lavanttal wurde am Montagmorgen eine 54-jährige Arbeiterin aus dem Bezirk Wolfsberg bei Arbeiten an einer Futterkette mit der Hand in die Maschine gezogen.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Fingern und wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.