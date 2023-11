Schwerer Unfall Sonntagnachmittag im Bezirk Feldkirchen. Beim Einbiegen in die B 94 im Ortsgebiet von Steindorf am Ossiacher See stießen zwei Autos - gelenkt von einer 61-Jährigen und von einem 49-Jährigen - frontal gegeneinander. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Lenker Verletzungen unbestimmten Grades. Auch der siebenjährige Enkel, der sich im Auto der Frau befand, wurde leicht verletzt.

Die Verletzten wurden nach erfolgter Erstversorgung von der Rettung in das Lkh Villach eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Im Einsatz standen auch die FF Steindorf und Ossiach mit insgesamt vier Fahrzeugen und 30 Mann.