Vermutlich aufgrund eines Defekts in der elektrischen Anlage eines Aquariums brach in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr im Wohnzimmer einer Wohnung in Villach ein Brand aus. Kunststoffteile des Aquariums schmolzen und das Glas zerbarst. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Wohnzimmer schwer in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Zu dieser Zeit befanden sich lediglich die beiden Mieter der Wohnung und die Hausbesitzerin im Objekt. Diese verließen, nachdem sie den Brand bemerkt hatten, das Haus und warteten auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Es wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Völkendorf und Judendorf mit insgesamt 30 Kameradinnen und Kameraden sowie sechs Fahrzeugen.