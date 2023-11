Eine Baustelle wurde am Samstag in Klagenfurt einem Autobuslenker zum Verhängnis. Kollegen eilten ihm zu Hilfe und lotsten ihn aus der misslichen Lage.

Stadtwerke-Bus blieb am Neuen Platz stecken

Aufregung Samstagnachmittag im Klagenfurter Stadtzentrum, zu sehen unter anderem am Instagram-Kanal von „Klagenfurt Elite“. Ein Bus der Stadtwerke blieb an der Ecke zwischen dem Neuen Platz und der 10.-Oktober-Straße stecken. Diese ist derzeit wegen der großen Umbauarbeiten am Gebäude der Kärntner Sparkasse verengt. Zwischen der Baustellenabsperrung, einem Kran, einer Straßenlaterne und den steinernen Begrenzungen des Neuen Platzes wurde es für den Bus schlichtweg zu eng.

Ein gerade vorbeikommender Polizist regelte kurz den Verkehr, dann waren schon Einsatzkräfte der Klagenfurter Stadtwerke vor Ort, um den Busfahrer mit seinem großen Gelenkbus aus der misslichen Lage zu lotsen.